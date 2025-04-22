Майкла Джордана назвали самым богатым спортсменом в истории

Уточняется, что за карьеру Джордан заработал $4,15 млрд. Второе место занимает гольфист Тайгер Вудс с $2,79 млрд, замыкает топ-3 футболист Криштиану Роналду (за карьеру он заработал $2,23 млрд).

В указанные суммы входят зарплата, бонусы, призовые, сделки с издательствами и гонорары, а также полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах деньги. Все суммы указаны до вычета налогов.

Выступавшего за баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» Джордана шесть раз признавали самым полезным игроком финалом НБА, пять раз — самым ценным игроком регулярного чемпионата. Также Джордан два раза становился олимпийским чемпионом в составе сборной США — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1992 году в Барселоне.

Ранее американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью мира. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

