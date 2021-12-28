Роналду признали лучшим бомбардиром в истории

Нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории по версии Globe Soccer Awards, сообщает «РЕН ТВ».

Роналду забил 800-й гол в своей карьере

«Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников футбола по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием — теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», — сказано в сообщении премии.

За свою карьеру футболист забил 802 гола, а в 2021 году — более 40 мячей.

Ранее Роналду одним словом прокомментировал пост пользователя cr7.o_lendario в Instagram, посвящённый седьмому «Золотому мячу» в карьере аргентинца Лионеля Месси.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ФутболистыКриштиану Роналду
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