Роналду признали лучшим бомбардиром в истории

«Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников футбола по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием — теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», — сказано в сообщении премии.

За свою карьеру футболист забил 802 гола, а в 2021 году — более 40 мячей.

Ранее Роналду одним словом прокомментировал пост пользователя cr7.o_lendario в Instagram, посвящённый седьмому «Золотому мячу» в карьере аргентинца Лионеля Месси.

