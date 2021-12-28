Роналду признали лучшим бомбардиром в истории
Нападающего английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории по версии Globe Soccer Awards, сообщает «РЕН ТВ».
«Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников футбола по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием — теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен», — сказано в сообщении премии.
За свою карьеру футболист забил 802 гола, а в 2021 году — более 40 мячей.
Ранее Роналду одним словом прокомментировал пост пользователя cr7.o_lendario в Instagram, посвящённый седьмому «Золотому мячу» в карьере аргентинца Лионеля Месси.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+23 210 / сут.
Умерли
305 тыс.+937 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+33 715 / сут.
- Американских военных начал кормить робот
- Астрономы предупредили о «парад планет» и звездопаде Квадрантиды
- Назван еще один симптом «омикрона»
- СМИ: погибший журналист Просвирнин перед смертью был под действием наркотиков
- Женщина и ребенок отравились угарным газом под Тулой
- Один член экипажа аварийно севшего вертолета в Удмуртии погиб
- Вертолет, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден
- Президент Молдавии: Республика не планирует вступление в НАТО
- Во Франции в январе ожидают рост заражений до 250 тысяч в сутки
- С космодрома «Плесецк» успешно запущена ракета «Ангара-А5»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru