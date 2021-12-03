Роналду забил 800-й гол в своей карьере

Два гола в матче забил Криштиану Роналду. Они стали для него 800-м и 801-м по счету в карьере.

В турнирной таблице «Арсенал» находится на пятой строке с 23 очками. «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, у него 21 очко.

Ранее Роналду одним словом прокомментировал пост пользователя cr7.o_lendario в Instagram, посвящённый седьмому «Золотому мячу» в карьере аргентинца Лионеля Месси.

