Роналду одним словом прокомментировал седьмой «Золотой мяч» Месси
Португальский футболист Криштиану Роналду одним словом прокомментировал пост пользователя cr7.o_lendario в Instagram, посвящённый седьмому «Золотому мячу» в карьере аргентинца Лионеля Месси.
В своём сообщении юзер упомянул статистику достижений португальца, а также заявил, что Месси провёл слабый сезон и не заслужил трофей.
«Грабеж. Позор. Получать незаслуженные награды — ложное счастье. Умные понимают, кто на самом деле заслуживает «Золотой мяч». Роналду всегда будет лучшим в истории!» — подчеркнул полдьзователь.
В комментариях Роналду ответил одним словом «факт». В настоящее время пост cr7.o_lendario в Instagram удалён.
Ранее главред журнала France Football Паскаль Ферре допустил возможность вручить польскому форварду мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовски «Золотой мяч» за 2020 год, сообщает RT.
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