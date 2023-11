Роналду подшутил над украинским боксером Усиком

Спортсмены встретились в Эр-Рияде на боксёрском поединке между действующим чемпионом мира по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Фрэнсисом Нганну, куда их пригласили в качестве почётных гостей.

При встрече Роналду сказал Усику «I'm feel», на что тот ответил «I'm very feel», после чего спортсмены обнялись.

Некоторое время назад украинский боксёр во время интервью ошибся и на вопрос «Нow do you feel?» (как ты себя чувствуешь?) ответил: «I'm feel! I'm very feel» (я чувствую, я очень чувствую). После этого слова Усика стали мемом в интернете.

Ранее Роналду «посмеялся» над восьмым «Золотым мячом», который вручили Лионелю Месси. В частности, размещённый в соцсетях видеоролик с критикой в отношении организаторов премии он прокомментировал смеющимися эмодзи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».