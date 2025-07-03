Автоэксперт Пак назвал возможные причины ДТП, в котором погиб футболист Жота

По его словам, помимо этого к повреждению шины мог привести предмет на дороге, на который наехал водитель, а также превышение скорости.

«У любых шин есть индекс предельно допустимой скорости. Водитель мог её превысить и поэтому шину разорвало», - заключил Пак.

Диогу Жота и его брат Андре Силве погибли 3 июля в Испании в результате ДТП. При обгоне на автомобиле футболистов лопнула шина, после чего суперкар вылетел с трассы и загорелся.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым Жота дважды выиграл Лигу Наций, выразил соболезнования родным погибших футболистов, сообщает RT.

