Автоэксперт Пак назвал возможные причины ДТП, в котором погиб футболист Жота
Шина на суперкаре Lamborghini, в котором погиб футболиста «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота, могла лопнуть из-за производственного дефекта. Об этом сайту aif.ru заявил автоэксперт Виктор Пак.
По его словам, помимо этого к повреждению шины мог привести предмет на дороге, на который наехал водитель, а также превышение скорости.
«У любых шин есть индекс предельно допустимой скорости. Водитель мог её превысить и поэтому шину разорвало», - заключил Пак.
Диогу Жота и его брат Андре Силве погибли 3 июля в Испании в результате ДТП. При обгоне на автомобиле футболистов лопнула шина, после чего суперкар вылетел с трассы и загорелся.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым Жота дважды выиграл Лигу Наций, выразил соболезнования родным погибших футболистов, сообщает RT.
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