Роналду оценил свою работу в европейском футболе
Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, заявил, что считает свою работу в Европе выполненной, сообщает телеканал Sky Sports.
«В Европе моя работа сделана. Я выиграл все, и теперь для меня это новый вызов», – сказал спортсмен. Он отметил, что ему поступило много предложений из Европы, Бразилии, Австралии и США, однако он дал слово вступить именно в «Аль-Наср».
Роналду подписал контракт с «Аль-Насср» сроком на два года. Сделка между саудовским клубом и португальцем завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- За год рейтинг Шольца упал на четверть
- Роналду оценил свою работу в европейском футболе
- На Украине оценили ущерб экономике в 700 млрд долларов
- Новый Бонд значительно помолодеет
- «Чебурашка» собрал рекордные 600 млн за два дня года
- Певец Валерий Меладзе открестился от нацистского лозунга
- Депутат Драпеко: Госдума упростит признание памятников объектами культурного наследия
- Путин поручил кабмину разработать систему льгот для участников СВО
- Семерых человек едва не унесло на льдине в Петербурге в Финский залив
- Президент Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru