Роналду оценил свою работу в европейском футболе

Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, заявил, что считает свою работу в Европе выполненной, сообщает телеканал Sky Sports.

СМИ: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов

«В Европе моя работа сделана. Я выиграл все, и теперь для меня это новый вызов», – сказал спортсмен. Он отметил, что ему поступило много предложений из Европы, Бразилии, Австралии и США, однако он дал слово вступить именно в «Аль-Наср».

Роналду подписал контракт с «Аль-Насср» сроком на два года. Сделка между саудовским клубом и португальцем завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболистыСпортКриштиану Роналду
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