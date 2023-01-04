Роналду оценил свою работу в европейском футболе

«В Европе моя работа сделана. Я выиграл все, и теперь для меня это новый вызов», – сказал спортсмен. Он отметил, что ему поступило много предложений из Европы, Бразилии, Австралии и США, однако он дал слово вступить именно в «Аль-Наср».

Роналду подписал контракт с «Аль-Насср» сроком на два года. Сделка между саудовским клубом и португальцем завершена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

