СМИ: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов

Катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби в своей соцсети заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду может стать игроком европейского клуба.

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По его информации, пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил предложение от команды изщ Европы, которая выступает в Лиге чемпионов. В связи с этим агент португальца Жорже Мендеш прекратил переговоры с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.

Ранее Криштиану Роналду был замечен на базе мадридского «Реала». Нападающий тренировался на одном из тренировочных полей клуба для поддержания формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
ТЕГИ:ФутболФутболистЛига ЧемпионовКриштиану Роналду
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