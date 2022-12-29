СМИ: Криштиану Роналду получил предложение от клуба, выступающего в Лиге чемпионов
Катарский инсайдер Мохаммед Аль-Кааби в своей соцсети заявил, что португальский нападающий Криштиану Роналду может стать игроком европейского клуба.
По его информации, пятикратный обладатель «Золотого мяча» получил предложение от команды изщ Европы, которая выступает в Лиге чемпионов. В связи с этим агент португальца Жорже Мендеш прекратил переговоры с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.
Ранее Криштиану Роналду был замечен на базе мадридского «Реала». Нападающий тренировался на одном из тренировочных полей клуба для поддержания формы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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