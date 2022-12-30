СМИ: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона

По его словам, сделка между саудовским клубом и португальцем завершена. Других подробностей Галетти не приводит.

Ранее, в ноябре, Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после резонансного интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

