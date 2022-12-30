СМИ: Криштиану Роналду заключил контракт с «Аль-Нассром» на два сезона
30 декабря 202221:24
Португальский форвард Криштиану Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Насср» сроком на два года. Об этом сообщил журналист Руди Галетти в Twitter.
По его словам, сделка между саудовским клубом и португальцем завершена. Других подробностей Галетти не приводит.
Ранее, в ноябре, Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после резонансного интервью, которое он дал журналисту Пирсу Моргану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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30 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru