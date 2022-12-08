Роналду опроверг слухи о желании покинуть ЧМ из-за конфликта с тренером

По его словам, у португальцев «слишком сплоченная команда, чтобы её могли разбить внешние силы».

«Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова, и мы будем бороться за мечту до конца», — написал футболист.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Роналду возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей, сообщает RT.

