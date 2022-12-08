Роналду опроверг слухи о желании покинуть ЧМ из-за конфликта с тренером
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях опроверг информацию о том, что он якобы желанет уехать с чемпионата мира 2022 в Катаре.
По его словам, у португальцев «слишком сплоченная команда, чтобы её могли разбить внешние силы».
«Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова, и мы будем бороться за мечту до конца», — написал футболист.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Роналду возник конфликт с главным тренером команды Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей, сообщает RT.
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