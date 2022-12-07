Португалия обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022
Сборная Португалии по футболу обыграла команду Швейцарии со счетом 6:1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
В матче нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав португальской сборной. Он вышел на замену на 74-й минуте встречи.
В четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко, Нидерланды с Аргентиной, Хорватия с Бразилией, а Франция с Англией.
Ранее сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, после того как в Катаре в 1/8 финала обыграла испанцев по пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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