Португалия обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022

В матче нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав португальской сборной. Он вышел на замену на 74-й минуте встречи.

В четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко, Нидерланды с Аргентиной, Хорватия с Бразилией, а Франция с Англией.

Ранее сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, после того как в Катаре в 1/8 финала обыграла испанцев по пенальти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

