Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром»

Португальский нападающий «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду хочет продлить контракт с футбольным клубом до 2027 года, сообщил журналист Али Аль-Харби.

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Об этом спортсмен заявил руководству клуба перед отъездом в сборную Португалии для участия в отборочных матчах к предстоящему чемпионату Европы. Роналду хочет продлить контракт с командой для участия в чемпионате мира 2026 года, после чего намерен завершить профессиональную карьеру.

Ранее Роналду впервые за 19 лет не вошел в список претендентов на «Золотой мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпортФутболистыКриштиану Роналду

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