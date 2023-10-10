Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром»
Португальский нападающий «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду хочет продлить контракт с футбольным клубом до 2027 года, сообщил журналист Али Аль-Харби.
Об этом спортсмен заявил руководству клуба перед отъездом в сборную Португалии для участия в отборочных матчах к предстоящему чемпионату Европы. Роналду хочет продлить контракт с командой для участия в чемпионате мира 2026 года, после чего намерен завершить профессиональную карьеру.
Ранее Роналду впервые за 19 лет не вошел в список претендентов на «Золотой мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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