Роналду впервые за 19 лет не вошел в список претендентов на «Золотой мяч»
Португальский нападающий «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду впервые за последние 19 лет оказался вне списка номинантов на ежегодную футбольную премию «Золотой мяч».
В число номинантов вошли 30 футболистов. Имена кандидатов опубликованы на странице премии в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
На «Золотой мяч» претендуют форвард «Интер Майами» Лионель Месси, полузащитник «Реала», Лука Модрич, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе и другие. Имя победителя станет известно 30 октября.
Роналду ранее забил свой 850-й гол в карьере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru