«Без Роналду»: ФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена 12 футболистов, которые будут бороться за звание лучшего по итогам 2023 года.

Эрлинг Холанд признан УЕФА лучшим игроком по итогам сезона-2022/23

В число претендентов премии The Best Men’s Player вошли Хулиан Альварес, Марсело Брозович, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд, Родри, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Виктор Осимхен, Деклан Райс, Бернарду Силва.

Победителя будут выбирать по результатам голосования среди капитанов и тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков.

Действующим обладателем премии является Месси.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за последние 19 лет оказался вне списка номинантов на ежегодную футбольную премию «Золотой мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из трансляции
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