Роналдиньо стал совладельцем двух футбольных клубов
15 октября 202401:35
Экс-игрок «Барселоны», чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо стал совладельцем двух американских клубов – «Гринвилл Триумф» и «Гринвилл Либерти», сообщают «Ведомости».
Сделка была совершена во время визита Роналдиньо на фондовую биржу Нью-Йорка. Точный размер приобретенной доли неизвестен. Сам экс-футболист впечатлился грамотным подходом «Гринвилла» и «Либерти» к развитию молодежи через академии для мальчиков и девочек.
Ранее СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru