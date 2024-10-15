Роналдиньо стал совладельцем двух футбольных клубов

Экс-игрок «Барселоны», чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо стал совладельцем двух американских клубов – «Гринвилл Триумф» и «Гринвилл Либерти», сообщают «Ведомости».

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Сделка была совершена во время визита Роналдиньо на фондовую биржу Нью-Йорка. Точный размер приобретенной доли неизвестен. Сам экс-футболист впечатлился грамотным подходом «Гринвилла» и «Либерти» к развитию молодежи через академии для мальчиков и девочек.

Ранее СМИ назвали Роналдиньо лучшим футболистом 2000-х годов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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