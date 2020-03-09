В Сети появился снимок улыбающегося в тюрьме Роналдиньо

Журналист Эрнан Родригес разместил фото экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо в тюрьме Парагвая. Снимок опубликован в Twitter репортера.

На фотографии Роналдиньо улыбается, глядя в объектив.

По официальной версии, парагвайские власти поместили 39-летнего Рональдиньо под стражу, в связи с риском побега бывшего футболиста. Он был задержан после обыска в номере отеля. Там сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя бывшего игрока «Барселоны» и его брата Роберто. Наказание за такое преступление для бывшего футболиста может составить до шести месяцев тюремного заключения, уточняет Lenta.ru.

Напомним, Рональдиньо лишен загранпаспорта в 2018 году. Причина – неуплата налогов.

Ранее футболист и ди-джей Руслан Нигматуллин в эфире НСН высказался по поводу окончания карьеры Рональдиньо. Нигматулин считает, что экс-футболисту «Барселоны» надо аплодировать стоя.

«Прекрасный футболист, неординарный, со своим фирменным стилем. К сожалению, так случается, да. Футболисты, даже такие великие, рано или поздно уходят», - заявил российский футболист.

