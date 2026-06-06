Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола
Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что числится в базе данных Интерпола, сообщает Sport24.
Экс‑спортсменка пояснила, что причиной включения в базу стало её участие в событиях в Крыму в 2014 году — за это её осудила Украина.
Роднина отметила, что статус лица, внесённого в базу Интерпола, создаёт для неё ряд сложностей.
«Любые ограничения — это, безусловно, неудобства, и они сказываются на самых разных сферах жизни», — подчеркнула депутат.
Ранее Роднина сказала НСН, что Министерство спорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованием, и в преддверии Олимпиады 2028 года повышенное внимание будут уделять летним олимпийским видам спорта.
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