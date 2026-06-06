Роднина рассказала о присутствии в базе Интерпола

Экс‑спортсменка пояснила, что причиной включения в базу стало её участие в событиях в Крыму в 2014 году — за это её осудила Украина.



Роднина отметила, что статус лица, внесённого в базу Интерпола, создаёт для неё ряд сложностей.

«Любые ограничения — это, безусловно, неудобства, и они сказываются на самых разных сферах жизни», — подчеркнула депутат.

Ранее Роднина сказала НСН, что Министерство спорта РФ многое делает для допуска российских спортсменов к международным соревнованием, и в преддверии Олимпиады 2028 года повышенное внимание будут уделять летним олимпийским видам спорта.

