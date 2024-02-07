Роднина обругала Родченкова за призыв навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ

«Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения», — заявила Роднина.

Напомним, Родченков также призвал Международный олимпийский комитет дисквалифицировать атлетов из России по меньшей мере на десять лет.

Ранее Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой.

