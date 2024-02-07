Роднина обругала Родченкова за призыв навсегда лишить Россию флага и гимна на ОИ
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала придурком информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова за призыв навсегда лишить гимна и флага Россию на Олимпийских играх. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».
«Лучше вспоминать Олимпиаду и наши большие достижения», — заявила Роднина.
Напомним, Родченков также призвал Международный олимпийский комитет дисквалифицировать атлетов из России по меньшей мере на десять лет.
Ранее Роднина заявила, что Камилу Валиеву после дисквалификации нельзя считать олимпийской чемпионкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru