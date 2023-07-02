Родченков вновь обвинил Россию в допинге
Бежавший из России экс-глава московский антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил Daily Mail о выходе своей второй книги о допинговых нарушениях в РФ.
Он обещает рассказать историю российской допинговой системы из своих дневников, которые он забрал из России и надеется на то, что его работа заставит Международный олимпийский комитет ввести запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. Родченков считает, что реформирование системы спортивной подготовки займет в России не менее десяти лет.
Он отметил, что гордится тем, что раскритикованный во всем мире «акт Родченкова» назван в его честь. Этот закон позволяет судам в США выносить уголовные приговоры за применение допинга в соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены.
Ранее в США признал вину первый обвиняемый по «закону Родченкова», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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