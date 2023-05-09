В США признал вину первый обвиняемый по «закону Родченкова»
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка заявила, что в США впервые в истории будет вынесен приговор в рамках «закона Родченкова», сообщает РИА Новости.
Вину в предоставлении допинга участникам Олимпийских игр признал американский врач Эрик Лира, который перед Олимпийскими играми в Токио передал запрещённые вещества представителям Нигерии Дивайну Одудуру и Блессинг Окагбаре.
По словам прокурора Дэмиана Уильямса, заявление Лиры является «переломным моментом для международного спорта», а поступок врача не останется «безнаказанным».
«Безумные попытки разрушить целостность спорта подрывают цель Олимпийских игр: показать спортивное мастерство в равных условиях», - подчеркнул он.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) приняла решение дисквалифицировать российскую бегунью на средние и длинные дистанции Светлану Карамашеву на восемь лет за употребление допинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru