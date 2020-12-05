Министр спорта РФ раскритиковал американский «закон Родченкова»

По мнению Матыцина, «закон Родченкова» вызовет дисбаланс в системе организации контроля и осуществления мер противодействия допингута. Министр напомнил, что такую же обеспокоенность высказали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), об этом говорит все спортивное сообщество, пишет Газета.ru

«Мы к этому относимся негативно, надо будет в ближайшее время думать о том, как минимизировать риски для российских спортсменов», — заявил Матыцин в эфире телеканала «Матч Страна».

Ранее врач сборных команд России и Советского Союза по разным видам спорта, кандидат медицинских наук Виктор Городецкий во время пресс-конференции НСН рассказал о причинах, толкающих спортсмена на употребление запрещенных стимулирующих веществ.

«Что такое допинг? Это средство, применяемое к спортсменам с целью достижения определенного результата. Мы здесь из спортивной сферы переходим частично в сферу политическую. Мы должны быть шире всех, глубже всех и лучше всех. Когда начинается допинг? Спортсмен попал в топ. Ему чуть-чуть не хватает до чемпионата Европы, мира или страны. Техника не хуже, чем у другого, и возможности, и подготовка, и бицепс больше, чем у его более результативного коллеги на полсантиметра. А результат чуть-чуть не получается. И тренер не знает, что делать. И тогда начинают искать нечто, что может каким-то образом повлиять на конечный спортивный результат. Но это не просто слово "допинг". Это большая социальная проблема», - рассказал он.

