РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург
Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина 26 марта сыграет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с национальной сборной Ирака. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе, передает «РИА Новости». Игра состоится на стадионе на Крестовском острове.
Первоначально планировалось, что команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи.
В РФС объяснили перенос места проведения встречи желанием провести её в максимально комфортных условиях для этого времени года и при максимальном числе болельщиков.
Ранее, как сообщала НСН, объявлен расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- МИД считает противозаконным отказ США выдать визы представителям РФ, собиравшимся в ООН
- Мужчина в метро столкнул подростка под движущийся поезд
- Связанный с делом Сафронова политолог Воронин получил 13 лет колонии за госизмену
- Актёр Сергей Гармаш отравился
- СМИ: В Пулково аварийно сел самолет из-за отказа двигателя
- Президент Чехии Петр Павел официально вступил в должность
- Человек упал на пути на Кольцевой линии Московского метро
- СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкции против атомной отрасли России
- СМИ: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
- СМИ сообщили о шестерых участниках подготовки теракта в Приднестровье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru