РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина 26 марта сыграет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с национальной сборной Ирака. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе, передает «РИА Новости». Игра состоится на стадионе на Крестовском острове.

Первоначально планировалось, что команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи.