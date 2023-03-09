РФС: товарищеский матч сборных России и Ирака по футболу перенесли в Петербург

Сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина 26 марта сыграет в Санкт-Петербурге товарищеский матч с национальной сборной Ирака. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе, передает «РИА Новости». Игра состоится на стадионе на Крестовском острове.

Первоначально планировалось, что команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи.

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В РФС объяснили перенос места проведения встречи желанием провести её в максимально комфортных условиях для этого времени года и при максимальном числе болельщиков.

Ранее, как сообщала НСН, объявлен расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.



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ФОТО: РИА Новости
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