Объявлен расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав национальной команды перед мартовским учебно-тренировочным сбором, который начнётся 19 марта в Новогорске.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в списке 41 футболист. Это вратари Антон Шунин, Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Сослан Джанаев и Илья Помазун.
В список защитников попали Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Максим Осипенко, Артём Макарчук, Александр Солдатенков, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев и Станислав Магкеев.
Также в расширенный состав вошли полузащитники Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Ильзат Ахметов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Иван Обляков, Алексей Миранчук и Александр Головин.
В список нападающих попали Фёдор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев, Владимир Писарский и Константин Тюкавин.
«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта», - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Ранее Иракская федерация футбола пригласила сборные России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Почти 600 школ откроют в ДНР к сентябрю
- В Гааге отказались расследовать взрывы на «Северных потоках»
- Расследование теракта на Крымском мосту продлили до лета
- Центробанк РФ до 9 сентября продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
- Птаха готовит новые треки о спецоперации
- Россия отказалась раскрыть ОБСЕ данные о своих Вооруженных силах
- В Минцифры не подтвердили утечку данных из НИИ «Восход»
- Тиньков назвал ошибкой включение его в санкционный список Великобритании
- Объявлен расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор
- Обвиняемые по делу о взрыве на Крымском мосту не признали свою вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru