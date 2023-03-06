Объявлен расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в списке 41 футболист. Это вратари Антон Шунин, Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Сослан Джанаев и Илья Помазун.

В список защитников попали Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов, Максим Осипенко, Артём Макарчук, Александр Солдатенков, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев и Станислав Магкеев.

Также в расширенный состав вошли полузащитники Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Ильзат Ахметов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов, Иван Обляков, Алексей Миранчук и Александр Головин.

В список нападающих попали Фёдор Чалов, Николай Комличенко, Александр Соболев, Владимир Писарский и Константин Тюкавин.

«Список игроков, представленный сейчас — расширенный, окончательный планируем объявить 16 марта», - заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Иракская федерация футбола пригласила сборные России, Боливии и Узбекистана провести товарищеский матч в Багдаде, сообщает НСН.

