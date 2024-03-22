Столичные вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

Студенты МГУ, МАИ, РУДН и других вузов сообщили об отмене занятий в вузах 23 марта.

Кроме того, Пушкинский музей будет закрыт для посетителей 23 и 24 марта, сообщили в пресс-службе. Все музеи Третьяковской галереи также не будут работать 23 и 24 марта.

По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Губернатор Московской области подтвердил информацию о числе погибших. По его словам, при теракте пострадали больше 100 человек.

