Столичные вузы начали отменять занятия после теракта в «Крокус Сити Холле»
Минобрнауки России рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле».
Студенты МГУ, МАИ, РУДН и других вузов сообщили об отмене занятий в вузах 23 марта.
Кроме того, Пушкинский музей будет закрыт для посетителей 23 и 24 марта, сообщили в пресс-службе. Все музеи Третьяковской галереи также не будут работать 23 и 24 марта.
По предварительным данным, в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, сообщили ранее в ЦОС ФСБ. Губернатор Московской области подтвердил информацию о числе погибших. По его словам, при теракте пострадали больше 100 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru