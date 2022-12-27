РФС примет решение по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию до 31 декабря

Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по вопросу о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.

Перенос в РФС объяснили необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря.