РФС примет решение по переходу в Азиатскую футбольную конфедерацию до 31 декабря
Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование исполкома по вопросу о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом сообщила служба коммуникаций РФС.
Перенос в РФС объяснили необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря.
ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в AFC, сообщает «Матч ТВ». Это может стать решающим аргументом для перехода в АФК.
Исполком РФС 23 декабря также отложил принятие решения о переходе в Азию, тогда президент РФС Александр Дюков пообещал, что окончательное решение по этому вопросу примут 27 декабря.
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