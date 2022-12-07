Глава ФИФА назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории

В сообщении говорится, что в рамках группового этапа состоялись 48 игр и было забито 120 мячей, которые увидели более 2,45 млн болельщиков, пришедших на стадионы. Отмечается, что на ЧМ-2018 в России этот показатель составил 2,17 млн человек.

«Это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу... Матчи были отличного качества и на красивых стадионах. И публика была невероятная. Средняя посещаемость составила более 51 тысячи человек», – сказал Инфантино.

Глава ФИФА добавил, что впервые в истории в плей-офф турнира вышли национальные сборные со всех континентов, что лишний раз показывает - футбол становится «по-настоящему глобальным».

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) стоит задуматься над переходом в Азиатскую конфедерацию, сообщают «Невские новости».