ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
ФИФА не станет препятствовать участию России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в AFC, сообщает «Матч ТВ».
Источник «Матч ТВ» в ФИФА отметил, что это может стать решающим аргументом для перехода в AFC.
Исполком РФС 23 декабря отложил принятие решения о переходе в AFC. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что окончательное решение примут 27 декабря.
Ранее сообщалось, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против выхода Российского футбольного союза (РФС) из состава организации и перехода последнего в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
В мае исполком УЕФА принял решение отстранить российские сборные и клубы от участия в ближайших турнирах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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