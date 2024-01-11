РФС организует ретро-матч между «Спартаком» и «Аланией»
Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать ретро-матч между московским «Спартаком» и владикавказской «Аланией», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина.
Встреча состоится весной 2024 года на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Сейчас арена находится на реконструкции, а «Алания» проводит матчи в Грозном.
Терешин выразил уверенность, что ретро-матч вызовет аншлаг среди болельщиков Северной Осетии.
«Алания» занимает шестое место в Первой лиге. Клуб прекратил выступление в Российской премьер-лиге из-за невыполнения обязательных критериев.
Ранее «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Она будет играть во Второй лиге, передает «Радиоточка НСН».
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