РФС организует ретро-матч между «Спартаком» и «Аланией»

Российский футбольный союз (РФС) намерен организовать ретро-матч между московским «Спартаком» и владикавказской «Аланией», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилла Терешина.

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Встреча состоится весной 2024 года на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Сейчас арена находится на реконструкции, а «Алания» проводит матчи в Грозном.

Терешин выразил уверенность, что ретро-матч вызовет аншлаг среди болельщиков Северной Осетии.

«Алания» занимает шестое место в Первой лиге. Клуб прекратил выступление в Российской премьер-лиге из-за невыполнения обязательных критериев.

Ранее «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Она будет играть во Второй лиге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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