РФС организует ретро-матч между «Спартаком» и «Аланией»

Встреча состоится весной 2024 года на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Сейчас арена находится на реконструкции, а «Алания» проводит матчи в Грозном.

Терешин выразил уверенность, что ретро-матч вызовет аншлаг среди болельщиков Северной Осетии.

«Алания» занимает шестое место в Первой лиге. Клуб прекратил выступление в Российской премьер-лиге из-за невыполнения обязательных критериев.

Ранее «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Она будет играть во Второй лиге, передает «Радиоточка НСН».

