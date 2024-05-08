Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бойца Ибрагима «Никархо» Исламова за то, что он устроил ДТП в Санкт-Петербурге 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

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Отмечается, что Исламов, управляя арендованным Porsche Cayenne, попытался проехать по разведенному Троицкому мосту, но врезался в опускающиеся крылья сооружения. После ДТП боец бросил автомобиль и покинул место происшествия, однако сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга отследили его через систему слежения.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, Исламов может лишиться свободы на срок до двух лет.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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