Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бойца Ибрагима «Никархо» Исламова за то, что он устроил ДТП в Санкт-Петербурге 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.
Отмечается, что Исламов, управляя арендованным Porsche Cayenne, попытался проехать по разведенному Троицкому мосту, но врезался в опускающиеся крылья сооружения. После ДТП боец бросил автомобиль и покинул место происшествия, однако сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга отследили его через систему слежения.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, Исламов может лишиться свободы на срок до двух лет.
Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля.
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