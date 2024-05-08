Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП

Отмечается, что Исламов, управляя арендованным Porsche Cayenne, попытался проехать по разведенному Троицкому мосту, но врезался в опускающиеся крылья сооружения. После ДТП боец бросил автомобиль и покинул место происшествия, однако сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга отследили его через систему слежения.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, Исламов может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло столкновение товарного поезда и легкового автомобиля.

