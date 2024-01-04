Экс-футболист Ловчев назвал «Спартак» разочарованием года

Футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру московского «Спартака». Свое мнение спортсмен высказал в Telegram.

ФК «Спартак» решил возродить вторую команду

Красно-белых Ловчев назвал разочарованием года. По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля не демонстрируют стабильной игры.

Футболист отметил, что «Спартак» показывает отличную игру в некоторых матчах, а в других выглядит очень слабо.

«Это недоработка тренера, когда и команда, и отдельные футболисты нестабильно выглядят», - констатировал он.

«Спартак» по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 30 очков и расположился на пятом месте турнирной таблицы. В ближайшем матче москвичи сыграют с петербургским «Зенитом» на выезде, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболФК "Спартак"

Горячие новости

Все новости

партнеры