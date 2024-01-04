Экс-футболист Ловчев назвал «Спартак» разочарованием года
Футболист сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал игру московского «Спартака». Свое мнение спортсмен высказал в Telegram.
Красно-белых Ловчев назвал разочарованием года. По его мнению, подопечные Гильермо Абаскаля не демонстрируют стабильной игры.
Футболист отметил, что «Спартак» показывает отличную игру в некоторых матчах, а в других выглядит очень слабо.
«Это недоработка тренера, когда и команда, и отдельные футболисты нестабильно выглядят», - констатировал он.
«Спартак» по итогам 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 30 очков и расположился на пятом месте турнирной таблицы. В ближайшем матче москвичи сыграют с петербургским «Зенитом» на выезде, сообщает «Радиоточка НСН».
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