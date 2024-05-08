На Украине приняли закон о мобилизации заключенных
Верховная Рада Украины приняла закон о мобилизации заключённых. Об этом в своём Telegram-канале заявил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, одобренные поправки разрешают судам принимать решение об условно-досрочном освобождении лиц, для прохождения ими военной службы по контракту.
Уточняется, что запрещено освобождать таким образом граждан, которые были осуждены за преступления против национальной безопасности Украины, за умышленное убийство двух и более лиц, за убийство с особой жестокостью, за изнасилование, за особо тяжкие коррупционные преступления.
Кроме того, освободиться по УДО и отправиться на военную службу не смогут осуждённые чиновники, ранее занимавшие особо ответственные посты.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты, предусматривающее продление в стране военного положения в стране и мобилизации, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Изабель Юппер возглавит жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля
- Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области
- Адвокат: Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства
- Обвиняемую в вымогательстве журналистку Балякину выпустили из СИЗО
- На Украине приняли закон о мобилизации заключенных
- Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации
- Суд арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
- Адвокат: Замминистра Минобороны РФ меняют взятку порядка миллиарда рублей
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в Белгородской области
- Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru