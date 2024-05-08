На Украине приняли закон о мобилизации заключенных

По его словам, одобренные поправки разрешают судам принимать решение об условно-досрочном освобождении лиц, для прохождения ими военной службы по контракту.

Уточняется, что запрещено освобождать таким образом граждан, которые были осуждены за преступления против национальной безопасности Украины, за умышленное убийство двух и более лиц, за убийство с особой жестокостью, за изнасилование, за особо тяжкие коррупционные преступления.

Кроме того, освободиться по УДО и отправиться на военную службу не смогут осуждённые чиновники, ранее занимавшие особо ответственные посты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты, предусматривающее продление в стране военного положения в стране и мобилизации, сообщает RT.

