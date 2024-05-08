Летние корпоративы в этом году проведут почти половина российских компаний

Самыми популярными форматами летних корпоративов стали фуршеты, пикники и спортивные соревнования, отмечает «Газета.Ru».

Отмечается, что 15% работодателей не решили, будут ли они проводить летние корпоративы. Кроме того, 42% компаний, которые в прошлом году устраивали корпоративы летом и планируют сделать это и в этом году, хотят увеличить бюджет. Еще 29% работодателей планируют потратить столько же средств на проведение мероприятий, а 6% выразили желание сэкономить на празднике.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что корпоративы помогают объединять людей, все работодатели понимают их пользу.

