Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова

По решению суда, решение об избрании меры пресечения было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.



Отмечается, что следователь и прокурор выступили против смягчения меры пресечения. При этом заседание проходило в закрытом режиме, а Иванов участвовал в нём по видеосвязи из СИЗО.

Ранее бывший замминистра обороны был арестован до 23 июня в рамках уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере», сообщает RT.

