Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба судов Москвы.
По решению суда, решение об избрании меры пресечения было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.
Отмечается, что следователь и прокурор выступили против смягчения меры пресечения. При этом заседание проходило в закрытом режиме, а Иванов участвовал в нём по видеосвязи из СИЗО.
Ранее бывший замминистра обороны был арестован до 23 июня в рамках уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере», сообщает RT.
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