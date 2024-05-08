Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации

Известный пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил, что проходит лечение в одной из московских клиник. Об этом сообщает РБК.

Ранее в телеграм-канале 112 появилась информация, что артисту стало плохо накануне, и он был госпитализирован с симптомами ОРВИ.