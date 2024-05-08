Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации
Известный пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил, что проходит лечение в одной из московских клиник. Об этом сообщает РБК.
Ранее в телеграм-канале 112 появилась информация, что артисту стало плохо накануне, и он был госпитализирован с симптомами ОРВИ.
Аскаров поблагодарил за беспокойство о своем самочувствии и сообщил, что действительно находится в Инфекционной клинической больнице № 1. Он отметил, что его самочувствие «хуже среднего», однако пока точный диагноз ему не поставили.
Ранее сообщалось, что певец Niletto (Данил Прытков) попал в больницу с травмой ноги, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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