Пародист Аскаров подтвердил сообщения о своей госпитализации

Известный пародист и телеведущий Юрий Аскаров подтвердил, что проходит лечение в одной из московских клиник. Об этом сообщает РБК.

Ранее в телеграм-канале 112 появилась информация, что артисту стало плохо накануне, и он был госпитализирован с симптомами ОРВИ.

Жена госпитализированного певца Николая Носкова рассказала о его самочувствии

Аскаров поблагодарил за беспокойство о своем самочувствии и сообщил, что действительно находится в Инфекционной клинической больнице № 1. Он отметил, что его самочувствие «хуже среднего», однако пока точный диагноз ему не поставили.

Ранее сообщалось, что певец Niletto (Данил Прытков) попал в больницу с травмой ноги, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТелеведущийОРВИ

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