Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Гладков отметил, что повреждение получила линия электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сел Архангельское, Муром, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб еще один мирный житель. Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает «Радиоточка НСН».

