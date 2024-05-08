Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ

Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Муром. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Гладков отметил, что повреждение получила линия электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сел Архангельское, Муром, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России.

Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб еще один мирный житель. Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:Белгородская областьРоссия

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