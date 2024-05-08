Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ
Шесть населенных пунктов в Шебекинском округе Белгородской области остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Муром. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Гладков отметил, что повреждение получила линия электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты сел Архангельское, Муром, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично – Новая Таволжанка.
Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в Борисовском районе Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб еще один мирный житель. Гладков уточнил, что тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра обороны Иванова
- Гладков: Шесть сел в Шебекинском округе остались без света из-за обстрела ВСУ
- Летние корпоративы в этом году проведут почти половина российских компаний
- В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны СВО
- Бойца Ибрагима Исламова задержали за устроенное в Санкт-Петербурге ДТП
- Шолохов и блокадные дневники: Что читали россияне перед 9 мая
- Великобритания снимает дипстатус с объектов недвижимости, принадлежащих России
- МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе РФ
- Главного тренера «Балтики» Игнашевича наказали за слова про судей
- Воевавшего на стороне ВСУ россиянина приговорили к 15 годам колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru