Адвокат: Замминистра Минобороны РФ меняют взятку порядка миллиарда рублей

Замминистра Минобороны РФ Тимуру Иванову вменяется взятка в размере около одного миллиарда рублей, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

Адвокат Тимура Иванова хочет обжаловать решение суда для смягчения приговора

Кроме того, защита Иванова подтвердила, что он временно отстранен от своей должности.

Московский городской суд признал законным арест Иванова. По решению суда, решение об избрании меры пресечения было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Ранее бывший замминистра обороны был арестован до 23 июня в рамках уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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