По его словам, на экспозиции, которая приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, представлены образцы военной техники «американского, английского и украинского производства, захваченной чеченскими бойцами».

«Теперь наши уважаемые туристы... смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику», — указал глава республики, отметив, что вход на выставку свободный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала СВО, чтобы защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, сообщает «Свободная пресса».

