В Грозном открыли выставку трофейной техники из зоны СВО
Выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции (СВО) открылась на центральной площади Грозного. ОБ этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, на экспозиции, которая приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, представлены образцы военной техники «американского, английского и украинского производства, захваченной чеченскими бойцами».
«Теперь наши уважаемые туристы... смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику», — указал глава республики, отметив, что вход на выставку свободный.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала СВО, чтобы защитить архитектуру безопасности на континенте от угроз НАТО и Украины, сообщает «Свободная пресса».
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