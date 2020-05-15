РФС: Окончательное решение о возобновлении матчей примут власти
Окончательное решение о возможности возобновления сезона-2019/20 Российской премьер-лиги должны принять федеральные и региональные власти. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает ТАСС.
Ранее сегодня исполком РФС единогласно высказался за возобновление РПЛ с 21 июня. Матчи Кубка России, согласно этому решению, должны начаться с 24 июня.
Все соревнования, проводимые Российским футбольным союзом были приостановлены 17 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В чемпионате страны к тому моменту было сыграно 22 тура из 30.
В Кубке России необходимо провести один четвертьфинальный матч между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом», затем полуфиналы и финал.
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