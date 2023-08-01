РФС объявил об отстранении двух футболистов за игру на ставках

В комитете уточнили, что причиной отстранения является игра на тотализаторе, за которую Клюкина отстранили от футбола на 10 лет, а Яковлева - на пять лет.

Отмечается, что Клюкин и Яковлев выступали за команды Второй лиге, однако в начале июля спортсмены подписали контракты с парагвайским клубом «Атыра».

Также в сообщении говорится, что за игру на ставках и манипулирование результатом матчей судью Молодежной футбольной лиги и Юношеской футбольной лиги Андрея Мешкова отстранили от футбола на три года условно, а также оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Ране генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться в России легионерами, пишут «Известия».

