РФС объявил об отстранении двух футболистов за игру на ставках
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) объявил об отстранении футболистов Романа Клюкина и Максима Яковлева от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает РИА Новости.
В комитете уточнили, что причиной отстранения является игра на тотализаторе, за которую Клюкина отстранили от футбола на 10 лет, а Яковлева - на пять лет.
Отмечается, что Клюкин и Яковлев выступали за команды Второй лиге, однако в начале июля спортсмены подписали контракты с парагвайским клубом «Атыра».
Также в сообщении говорится, что за игру на ставках и манипулирование результатом матчей судью Молодежной футбольной лиги и Юношеской футбольной лиги Андрея Мешкова отстранили от футбола на три года условно, а также оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Ране генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться в России легионерами, пишут «Известия».
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