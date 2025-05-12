В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому

Российские дипломаты в Турции обсудят возможность медицинской эвакуации 29-летнего россиянина, пережившего клиническую смерть и впавшего в кому. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье, передает РИА Новости.

Сотрудник диппредставительства в ближайшее время посетит россиянина в больнице, чтобы обсудить с медиками вопросы продолжения лечения и возможность его медицинской эвакуации на родину.