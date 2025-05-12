В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому

Российские дипломаты в Турции обсудят возможность медицинской эвакуации 29-летнего россиянина, пережившего клиническую смерть и впавшего в кому. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Анталье, передает РИА Новости.

Сотрудник диппредставительства в ближайшее время посетит россиянина в больнице, чтобы обсудить с медиками вопросы продолжения лечения и возможность его медицинской эвакуации на родину.

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Ведомство поддерживает связь с матерью пострадавшего туриста.

Согласно сообщениям в Telegram-каналах, Никита Чистокистов из Москвы пережил клиническую смерть в результате травм, которые получил после прыжка с пирса во время отдыха в отеле. Мужчина госпитализирован, сейчас он находится в коме.

Ранее АТОР сообщала, что отмена рейсов из Турции в РФ во вторые майские праздники затронула более 15 тысяч российских туристов.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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