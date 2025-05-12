СМИ: Nissan сократит еще более 10 тысяч сотрудников
12 мая 202514:44
Японский автоконцерн Nissan намерен сократить ещё более десяти тысяч сотрудников в Японии и других странах. Об этом сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что руководство автопроизводителя приняло такое решение на фоне плохих финансовых показателей. За прошлый финансовый год чистый убыток Nissan превысил пять млрд долларов.
По данным NHK, в целом компания сократит порядка 20 тысяч человек, то есть 15% всех сотрудников.
Ранее компания Nissan объявила о смене руководителя, сообщает RT. Новым главой концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru