СМИ: Nissan сократит еще более 10 тысяч сотрудников

Отмечается, что руководство автопроизводителя приняло такое решение на фоне плохих финансовых показателей. За прошлый финансовый год чистый убыток Nissan превысил пять млрд долларов.

По данным NHK, в целом компания сократит порядка 20 тысяч человек, то есть 15% всех сотрудников.

Ранее компания Nissan объявила о смене руководителя, сообщает RT. Новым главой концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.

