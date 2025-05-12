СМИ: Nissan сократит еще более 10 тысяч сотрудников

Японский автоконцерн Nissan намерен сократить ещё более десяти тысяч сотрудников в Японии и других странах. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что руководство автопроизводителя приняло такое решение на фоне плохих финансовых показателей. За прошлый финансовый год чистый убыток Nissan превысил пять млрд долларов.

По данным NHK, в целом компания сократит порядка 20 тысяч человек, то есть 15% всех сотрудников.

Ранее компания Nissan объявила о смене руководителя, сообщает RT. Новым главой концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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