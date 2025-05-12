Военэксперт Матвийчук назвал приоритетное направление для ВС РФ

По его словам, в настоящее время российские войска выравнивают линию фронта, поэтому важны все его участки.

«Но приграничье — это незыблемая территория РФ... туда направлено наше внимание. У нас есть направление главного удара... на Покровск», - сказал Матвийчук.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в дни перемирия украинские силы несколько раз попытались прорваться через границу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».