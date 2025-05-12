Военэксперт Матвийчук назвал приоритетное направление для ВС РФ
Приоритетным для наступления Вооружённых сил РФ является Южно-Донецкое направление. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, в настоящее время российские войска выравнивают линию фронта, поэтому важны все его участки.
«Но приграничье — это незыблемая территория РФ... туда направлено наше внимание. У нас есть направление главного удара... на Покровск», - сказал Матвийчук.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в дни перемирия украинские силы несколько раз попытались прорваться через границу России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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