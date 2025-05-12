В России запустили страхование билетов с полным возвратом стоимости
«Яндекс Афиша» запустила «Гарантию возврата» — новый страховой сервис на рынке развлечений компенсирует полную стоимость билета на развлекательные мероприятия, включая сервисный сбор.
Страхование билетов распространяется на большинство событий и остается активным до времени начала мероприятия. Страхование можно подключить в процессе оформления заказа, если покупатель решит не посещать событие, то сможет оформить возврат на сайте или в приложении «Яндекс Афиши».
На данный момент услуга доступна для части пользователей и мероприятий, до конца лета число аудитории достигнет 50%. Позднее «Гарантией возврата» смогут воспользоваться все пользователи сервиса.
Сейчас в России покупателю гарантируют возврат до 50% от суммы приобретенного билета, если до события осталось меньше десяти дней, а если меньше пяти дней — до 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru