Опубликован цикл эссе о создателях фильма «Семнадцать мгновений весны»
Портал «Кинопоиск» завершил публикацию цикла эссе, посвящённых создателям фильма «Семнадцать мгновений весны».
В цикл вошли три текста. Первые два были посвящены композитору Микаэлу Таривердиеву, а также Юлиану Семёнову, по мотивам произведений которого и была снята знаменитая картина.
Завершающим стало эссе «Три тополя и обложка Playboy: как Татьяна Лиознова угадывала пульс времени». В нём рассказывается о судьбе и творческом пути режиссёра, которая позволила зрителям увидеть историю о разведчике Максиме Исаеве, более известном, как Штирлиц.
Ранее дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова Анна Тихонова заявила «Радиоточке НСН», что ещё не давала согласие на использование дипфейка отца в сериале о советском разведчике Штирлице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru