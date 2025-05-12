Опубликован цикл эссе о создателях фильма «Семнадцать мгновений весны»

В цикл вошли три текста. Первые два были посвящены композитору Микаэлу Таривердиеву, а также Юлиану Семёнову, по мотивам произведений которого и была снята знаменитая картина.

Завершающим стало эссе «Три тополя и обложка Playboy: как Татьяна Лиознова угадывала пульс времени». В нём рассказывается о судьбе и творческом пути режиссёра, которая позволила зрителям увидеть историю о разведчике Максиме Исаеве, более известном, как Штирлиц.

Ранее дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова Анна Тихонова заявила «Радиоточке НСН», что ещё не давала согласие на использование дипфейка отца в сериале о советском разведчике Штирлице.