Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины

По его словам, у Словении уже есть подобный и успешный опыт, когда в 2001 году республика принимала первую встречу президента РФ Владимира Путина с экс-лидером США Джорджем Бушем-младшим.

«Для Словении было бы честью организовать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, продолжая нашу многолетнюю приверженность миротворческим инициативам», - подчеркнул политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщает RT.

