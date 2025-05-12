Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины

Словения готова стать площадкой для переговоров России и Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Голоб.

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По его словам, у Словении уже есть подобный и успешный опыт, когда в 2001 году республика принимала первую встречу президента РФ Владимира Путина с экс-лидером США Джорджем Бушем-младшим.

«Для Словении было бы честью организовать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, продолжая нашу многолетнюю приверженность миротворческим инициативам», - подчеркнул политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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