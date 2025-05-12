Гуцул на месяц продлили домашний арест

Главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом ещё на 30 суток. Соответствующее решение принял районный суд Кишинева.

Гуцул обвинила молдавские СМИ в предвзятом освещении судебного разбирательства

Отмечается, что судья одобрил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения с 14 мая.

Ранее Гуцул предъявили обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, а также в фальсификации документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании.

Задержали политика в аэропорту Кишинева 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Родион Прока
ТЕГИ:Домашний АрестПолитикаМолдавия

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