Гуцул на месяц продлили домашний арест
12 мая 202515:24
Главу Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом ещё на 30 суток. Соответствующее решение принял районный суд Кишинева.
Отмечается, что судья одобрил ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения с 14 мая.
Ранее Гуцул предъявили обвинения в нелегальном финансировании избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году, а также в фальсификации документов, деклараций и отчётов о финансировании кампании.
Задержали политика в аэропорту Кишинева 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru