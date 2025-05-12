Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле

Почти тысячу атак (941) на электронные системы государственного управления, мобильных операторов, финансового и топливно-энергетического сектора предотвратили специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что самая долгая атака на инфраструктуру составила 5 дней и почти 5 часов. Подчеркивается, что большинство IP-адресов, которые использовались для этого, были зарегистрированы в США, Великобритании и на Тайване.

Отмечается, что киберзащитники отследили и заблокировали свыше 14 тысяч ресурсов и 40 сайтов, с помощью которых мошенники распространяли вирусы. Эти программы могли нанести вред гаджетам пользователей.

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ФОТО: ТАСС
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