Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле

Уточняется, что самая долгая атака на инфраструктуру составила 5 дней и почти 5 часов. Подчеркивается, что большинство IP-адресов, которые использовались для этого, были зарегистрированы в США, Великобритании и на Тайване.

Отмечается, что киберзащитники отследили и заблокировали свыше 14 тысяч ресурсов и 40 сайтов, с помощью которых мошенники распространяли вирусы. Эти программы могли нанести вред гаджетам пользователей.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал российский банк за использование WhatsApp, напоминает НСН.

