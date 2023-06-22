РФС изменил регламент Кубка России

В сообщении говорится, что схема с двойным выбыванием сохранится, однако команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, выбывает из турнира окончательно - ранее она выходила в финал Пути регионов. Кроме того, финал нижней сетки Кубка России сократили до одного матча.

В РФС добавили, что новый розыгрыш Кубка России стартует 25–27 июля.

Ранее в сезоне 2022/2023 московский ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

