СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений

Это рекордно высокий показатель. Похожее количество офисов финансовые организации ликвидировали в 2021 году. По данным Центробанка РФ., больше половины сокращений пришлось на «Сбер», у которого самая широкая сеть, особенно в малых населенных пунктах.

Снижение количества отделений по стране может создавать сложности для жителей небольших городов и сел, а также регионов с нестабильным интернетом. Однако регулятор заявил, что следят за доступностью финуслуг. Там указали, что в последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и дальше. Банки всё активнее переводят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет им снижать издержки и повышать рентабельность.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

