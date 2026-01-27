СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
В России банки за 2025 год закрыли около 1,7 тыс. отделений, сообщают «Известия».
Это рекордно высокий показатель. Похожее количество офисов финансовые организации ликвидировали в 2021 году. По данным Центробанка РФ., больше половины сокращений пришлось на «Сбер», у которого самая широкая сеть, особенно в малых населенных пунктах.
Снижение количества отделений по стране может создавать сложности для жителей небольших городов и сел, а также регионов с нестабильным интернетом. Однако регулятор заявил, что следят за доступностью финуслуг. Там указали, что в последние годы на финансовом рынке сформировался устойчивый тренд на цифровизацию и экосистемную трансформацию, который сохранится и дальше. Банки всё активнее переводят обслуживание в дистанционный формат, что позволяет им снижать издержки и повышать рентабельность.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости принять законопроект о введении налога на сверхприбыль банковского сектора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки за год закрыли около 1,7 тысяч отделений
- В России хотят ввести маркировку готовой еды
- В Финляндии призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»
- В «Ростехе» назвали дипфейком видео об изъятии вкладов россиян
- СПЧ предложил отчислять из школ за двойки по поведению
- Член банды Цапков Вова Беспредел попросился на СВО и получил отказ
- СМИ: Россия стала победителем в конфликте на Украине
- Выпускники МХАТ попросили главу Минкульта снять мужа Собчак с поста и. о ректора
- Митрополит Кирилл: Россия воюет не с людьми, а с духами злобы
- Дуров считает WhatsApp небезопасным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru