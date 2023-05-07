«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Игра прошла 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В первом тайме в составе победителей отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. В дополнительное время мяч в ворота «Спартака» отправил Иван Сергеев.

У гостей ворота соперника поразили Кейта Бальде и Квинси Промес. На 75-й минуте москвичи остались в меньшинстве.

Петербургский клуб становился чемпионом России по футболу девять раз.

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля. Дату определили по итогам голосования среди клубов, передает «Радиоточка НСН».

