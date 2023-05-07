«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил московский «Спартак» и в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул.
Игра прошла 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.
В первом тайме в составе победителей отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. В дополнительное время мяч в ворота «Спартака» отправил Иван Сергеев.
У гостей ворота соперника поразили Кейта Бальде и Квинси Промес. На 75-й минуте москвичи остались в меньшинстве.
Петербургский клуб становился чемпионом России по футболу девять раз.
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 23 июля. Дату определили по итогам голосования среди клубов, передает «Радиоточка НСН».
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